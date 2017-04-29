قال وزير الثقافة الدكتور حلمى النمنم في تصريحات خاصة لـ “اكسترا نيوز”، إن زيارة البابا فرانسيس إلى مصر تعتبر كالحج.

وأضاف “النمنم”، بابا الفاتيكان لم يتأخر عن زيارة مصر، لأنه رجل سلام ويقدر مكانة مصر، موضحاُ أن البابا أكد أن الشخصية المصرية مترابطة ولا يمكن فصلها.