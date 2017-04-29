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وزير الثقافة: زيارة البابا فرانسيس تعتبر كالحج
بابا الفاتيكان يصل استاد الدفاع الجوي

وزير الثقافة: زيارة البابا فرانسيس تعتبر كالحج

السبت، 29 ابريل 2017 03:13 م

قال وزير الثقافة الدكتور حلمى النمنم في تصريحات خاصة لـ “اكسترا نيوز”، إن زيارة البابا فرانسيس إلى مصر تعتبر كالحج.

وأضاف “النمنم”، بابا الفاتيكان لم يتأخر عن زيارة مصر، لأنه رجل سلام ويقدر مكانة مصر، موضحاُ أن البابا أكد أن الشخصية المصرية مترابطة ولا يمكن فصلها.

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