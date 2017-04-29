غدا.. "التعليم" تعلن نتائج المرحلة الأولى من مشروع «المعلمون أولًا»

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأحد المؤتمر الخاص بالإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع (المعلمون أولًا)، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وذلك بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة.

وقد استهدف المشروع، تدريب عشرة آلاف معلم، من ألف مدرسة من المدارس الرسمية والرسمية للغات، على عدة مراحل.