أكدت مصادر مقربة من ناسا أن، سيرغي برين، رئيس شركة Alphabet والشريك المؤسس لغوغل يتعاون مع أحد مراكز أبحاث الوكالة لإنشاء منطاد عملاق جديد.

ووفقا لموقع بلومبرغ نيوز، “يؤكد مقربون من برين أنه يطمح لصنع هذا المنطاد الضخم المزود بمحركات دفع منذ مدة، الفكرة استهوته منذ ثلاث سنوات حين رأى صور أكبر منطاد هيليوم بني عام 1933 بتكليف من البحرية الأمريكية”.

وردا على أسئلة الصحفيين حول المشروع الجديد قال برين: “لا أستطيع الإدلاء بأية تفاصيل الآن، المشروع سيتم تحت إشراف، آلان ويستون، المدير السابق لبرامج الأبحاث في ناسا”.

وفيما لم تعلق أية جهة رسمية على المشروع، لا تزال الغاية من هذا المنطاد مجهولة، فهل هو من ضمن مشاريع شركة Alphabet، أم مجرد حلم أراد أن يحققه برين.

وتأتي تلك المعلومات حول، سيرغي برين، بعد يومين من إظهار، لاري بيدج، أحد مؤسسي غوغل لمركبة Kitty Hawk الصغيرة الطائرة، حيث بلغ وزن تلك المركبة نحو 100كغ، وتصل سرعتها إلى 40كلم/ساعة، حيث من المنتظر أن تطرح في الأسواق نهاية العام الجاري.