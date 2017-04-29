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سفينة أسبانية تدخل عمدا مياه جبل طارق للمرة الثالثة
سفينة كيلدين

سفينة أسبانية تدخل عمدا مياه جبل طارق للمرة الثالثة

السبت، 29 ابريل 2017 03:14 م
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دخلت سفينة أسبانية عمدًا مياه جبل طارق للمرة الثالثة، وهي السفينة “P78 كازادورا” من فئة ديسكوبيرتا التابعة للبحرية الإسبانية، في نحو التاسعة صباحا صباح اليوم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن السفينة غادرت الآن المياه، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية “البحرية الملكية تتحدى جميع التوغلات البحرية غير المشروعة في المياه الجبلية البريطانية، إننا نتخذ هذه الإجراءات للدفاع عن سيادتنا على المياه الإقليمية لجبل طارق البريطانية”.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوعين من اعتراض سفينة هيمس البحرية التابعة للبحرية الملكية على انفانتا كريستينا قبالة ساحل جبل طارق.

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