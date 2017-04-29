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فتيات كوريا الشمالية يتحولن لنجمات تليفزيون في سول
فتيات من كوريا الشمالية

فتيات كوريا الشمالية يتحولن لنجمات تليفزيون في سول

السبت، 29 ابريل 2017 03:20 م
متابعات

تحولت الفتيات الهاربات من كوريا الشمالية إلى نجمات البرامج التليفزيونية في كوريا الجنوبية، وذلك بعدما استطاعوا الهرب بطرق غير شرعية إلى الدولة المجاورة.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، فإن من بين الفتيات الهاربات هي دجو شنيانج التي عملت بائعة للسجائر والجوارب لجني المال ومساعدة أهلها، حيث قامت الفتاة باقتطاع جزء من دخلها لشراء تذكرة إلى الصين.

وبعد سفرها إلى بكين وانتقالها إلى مقاطعات صينية مجاورة لكوريا الجنوبية استطاعت وبعد معاناة كبيرة قطعت فيها 3 آلاف كيلومتر مشيا على الأقدام للوصول إلى الحدود الصينية- الكورية الجنوبية.

وتعد دجو اليوم من أبرز نجوم الشاشة في كوريا الجنوبية ويتهاتف الجمهور في الشوارع لالتقاط الصور معها كونها تعد من أجمل الفتيات وأكثرهن إثارة في البرامج التليفزيونية.

لا يقتصر الأمر اليوم فقط على دجو، فقد أصبحت البرامج الكورية الجنوبية تعتمد على فتيات هربن من جارتها الشمالية كجزء من سياستها الإعلانية لجذب الجمهور الكوري الشمالي عبر فتيات بلادهن، وابتكر المخرجون في كوريا الجنوبية برنامج “قادم اليكم” يجمع مواطنين من كوريا الشمالية يسردون طبيعة الحياة وقسوتها.

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