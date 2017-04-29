شددت الدكتور نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة، على ضرورة استغلال كلمة البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” أثناء لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة للتسويق والترويج لمصر، مشيرة إلى أن كلمته “لطمة على وجه الإرهاب الأسود وتمنح مصر القيمة المستحقة”.

وأوضحت نبيلة مكرم من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أن زيارة البابا كانت لها تأثير نفسي وسياسي وسياحي واقتصاديا على مصر والعالم، مضيفة أن اصرار البابا فرنسيس زيارة مصر على الرغم من العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا، تؤكد على السلم والأمان على أرض مصر.

وأشادت بمشيخة الأزهر وفضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب لتنظيمه مؤتمر السلام تزامنا مع زيارة البابا فرنسيس، مؤكدة أن المؤتمر فرصة للبناء وتأكيد مفهوم الوحدة والتعاون من أجل السلام.

وأعلنت أن الزيارة قد خلقت ردود أفعال ايجابية لدي الجالية المصرية في ايطاليا.

وكان البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” قد وصل مصر أمس الجمعة وألتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي كما ألتقى أيضا بعدد من القيادات الدينية من أبرزهم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما أقيم صباح اليوم السبت “القداس الإلهي” الذي ترأسه “بابا الفاتيكان” بـ”ستاد 30 يونيو” بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور أكثر من 25 ألف مسيحي “كاثوليكي”.