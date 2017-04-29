أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، أن ناديه أرسل تظلما للاتحاد المصري لكرة القدم، على نتيجة مباراة مصر المقاصة التي لم يحضرها الفريق ، وذلك يوم 26 أبريل الجاري، عكس ما ردده أعضاء الاتحاد أن الزمالك لم يرسل تظلما.

وقال منصور - في مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي الزمالك بميت عقبة اليوم /السبت/- إن الزمالك لديه مشكلة مع اتحاد الكرة الذي وصفه “بالمنحل بحكم قضائي”، مضيفا أن الاتحاد لا يقوده هاني أبوريده ولكن العضو أحمد مجاهد الذي يتخذ كافة القرارات في غياب أبوريدة .

ووجه التحية لأبناء النادي الأهلي في اتحاد كرة القدم لوقوفهم مع ناديهم على حد قوله ، وذلك على الرغم من وقوف الزمالك مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة لأنه قال إنه سيمثل نادي الزمالك في الجبلاية .

وأضاف أن اتحاد الكرة يدعي إلغاء لجنة الأندية علي الرغم من أنه لم يناقش هذا البند من الأساس في الجمعية العمومية الأخيرة ، موضحا أنه تم مناقشة إنشاء رابطة الأندية في الجمعية العمومية وتكون مفعلة من الموسم الحالي أي أن لجنة الأندية سارية .

وانتقد منصور قيام اتحاد الكرة بتفعيل نظام الاستبدال علي الرغم علي عدم مناقشته في الجمعية العمومية ، قائلا إن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لم يرسل لأعضاء اللجنة إخطارا رسميا للاجتماع لمناقشة عقوبات الزمالك في لقاء المقاصة وهذا يعد “تزويرا” على حد وصفه.

وأشار إلى أن الأمن قام بتأجيل مباراة المقاصة لأجل غير مسمي وتم ذكر ذلك في جميع الصحف ، وتابع :”ولكن النادي فوجئ بوصول خطاب يوم 15 أبريل يبلغنا بلعب المباراة يوم 16 أبريل وتم إبلاغي من الأمن وثروت سويلم بأن لقاء المقاصة يوم الثلاثاء” .