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السبت 29 ابريل 2017 02:08 مساءً
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بالفيديو.. عملية دهس جماعي مروعة في البرازيل
اشتباكات عنيفة بين الشرطة البرازيلية ومحتجين

بالفيديو.. عملية دهس جماعي مروعة في البرازيل

السبت، 29 ابريل 2017 02:06 م
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نشر موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لعملية دهس، حيث صدمت سيارة حشد من الناس أغلقوا طريقا سريعا بالقرب من مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس في ولاية ساو باولو البرازيلية.

تجمع العشرات من المتظاهرين ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتعديل قانون العمل ورفع سن التقاعد، ومنعوا المحتجين السيارات من المرور.

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع المحتجين أمام أحد السائقين لمنعه من المرور، وبدوره قرر السائق المرور، حيث قام بالتحرك ببطء باتجاه الناس، ومن ثم زاد السرعة ليدهس عددا من المحتجين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية عن إصابة اثنين من النساء، وتم إلقاء القبض على السائق في وقت لاحق من قبل الشرطة.



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