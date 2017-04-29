شهدت حركة السفن في موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس اليوم السبت تداول 29 سفينة، في ميناءي شرق وغرب بورسعيد.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للهيئة أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة واحدة للحاويات وأخرى للبضائع العامة، وغادرته سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، كما توجد على الأرصفة 3 سفن، فيما استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن أخرى وتوجد على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 5 سفن أخرى.

وأشار البيان إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن وتسريع حركة الشحن والتفريغ على الأرصفة لسرعة استقبال السفن المنتظرة خارج الميناء.