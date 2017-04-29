 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 02:09 مساءً
روابط سريعة
رئيس لجنة الإسكان يطالب «الدولة» بوضع الصعيد على رأس أولوياتها في التنمية
المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة

رئيس لجنة الإسكان يطالب «الدولة» بوضع الصعيد على رأس أولوياتها في التنمية

السبت، 29 ابريل 2017 02:07 م

طالب النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدولة بأن تضع صعيد مصر على رأس أولوياتها في التنمية، خصوصا وأنه تم تجاهلها طوال السنوات الماضية، مما أدى إلى تراكم العديد من المشاكل التي أثرت على الدولة كلها وليس الصعيد فقط.

وأضاف في بيان له أن رؤية الرئيس السيسي بتوفير نحو 180 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة بحلول 30 يونيو 2018، يؤكد أنه آن الأوان لإخراج المصريين بكرامة وعزة من المناطق العشوائية للمناطق الآمنة، وكل هذا يؤكد مدى وطنية الرئيس وقيادته للمشروعات العملاقة في الوطن.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3