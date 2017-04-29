طالب النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدولة بأن تضع صعيد مصر على رأس أولوياتها في التنمية، خصوصا وأنه تم تجاهلها طوال السنوات الماضية، مما أدى إلى تراكم العديد من المشاكل التي أثرت على الدولة كلها وليس الصعيد فقط.

وأضاف في بيان له أن رؤية الرئيس السيسي بتوفير نحو 180 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة بحلول 30 يونيو 2018، يؤكد أنه آن الأوان لإخراج المصريين بكرامة وعزة من المناطق العشوائية للمناطق الآمنة، وكل هذا يؤكد مدى وطنية الرئيس وقيادته للمشروعات العملاقة في الوطن.