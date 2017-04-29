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صحيفة إيطالية: هذا ما تعنيه زيارة بابا الفاتيكان لـ«مصر»!
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صحيفة إيطالية: هذا ما تعنيه زيارة بابا الفاتيكان لـ«مصر»!

السبت، 29 ابريل 2017 02:06 م
وكالات

وصفت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية زيارة بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني، إلى مصر ولقائه بـ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأنها إشارة قوية لرفض العنف وإساءة استخدام الدين.
قالت الصحيفة الإيطالية، في عددها الصادر، اليوم السبت، إن زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر إشارة قوية للتشجيع على مواصلة الطريق المشترك في رفض جميع أشكال العنف وإساءة استخدام الدين».
وذكرت الصحيفة أن «البابا فرنسيس والإمام الطيب أكدا، أمس، أمام أعين العالم توافقهما في رسالة الرحمة والحب والعدالة والسلام».
وأضافت الصحيفة أن تذكير الزعيمين الدينيين بأهمية «تعليم الأطفال ومراعاة الفقراء واحتواء من تم نبذه من المجتمع وإدانتهما المشتركة للذين ينشرون الكراهية أظهر أن القيم التي تشكل الإنسانية والحياة المشتركة عالمية».
ووصفت «لاستامبا» اللقاء بـ «نداء ضروري وملح»، ليس فقط للشرق الأوسط ولكن لمنطقة البحر المتوسط، وأيضا لأوروبا والعالم بأكمله.

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