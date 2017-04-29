أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم السبت أن انتهاك السيادة العراقية لا يقل خطرا عن الإرهاب..مشيرا إلى أن بلاده تقبل المساندة من أية دولة دون المساس بسيادتها.

وقال الجبوري - في كلمة له خلال احتفالية أقامها تحالف القوى العراقية في بغداد وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية - :”إن انتهاك السيادة لا يقل خطورة عن الإرهاب..وقد ‏قلنا سابقا إننا نتقبل أي دعم من أية دولة لمساندتنا في معركة الإرهاب ‏وفق الأطر القانونية وعبر ‏التنسيق مع الحكومة العراقية”.

وأعرب عن رفض بلاد رفض لكل مظهر من مظاهر تواجد الحركات الإرهابية والجماعات المسلحة خارج نطاق القانون..داعيا إلى إغاثة المدنيين المحاصرين في الموصل..ومشددا على ضرورة العمل الجاد من قبل الجهات التنفيذية والقوات الأمنية على المباشرة في إيصال الأطعمة جوا وبالكميات الكافية على المناطق المحاصرة في أيمن الموصل وتجاوز فكرة المخاوف من وقوعها بيد الإرهاب.

وحمل رئيس مجلس النواب العراقي الجهات التنفيدية مسؤولية إنقاذ حياة المدنيين من الجوع في أرض المعركة .. مطالبا إياهم بتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية.