اعتمد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة جدول الامتحانات للشهادتين الإبتدائية والإعدادية، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإبتدائية 8 مايو المقبل بمادة اللغة العربية وتنتهي في 11 مايو بمادة الدراسات الإجتماعية، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 13 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر.

وتبدأ غدا الأحد امتحانات الصفين الثانى والثالث الإبتدائى، والأول والثانى الإعدادى، بينما تبدأ يوم الثلاثاء المقبل امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائى، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى المهنى من 13 وحتى 18 مايو المقبل، والإعدادية المهنية من 6 وحتى 11 من نفس الشهر، بالإضافة إلي بداية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام في الفترة من 3 إلي 18 مايو المقبل.