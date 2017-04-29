إصابة 9 أفراد شرطة بينهم ضابط في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط

أصيب 9 أفراد شرطة بينهم ضابط اليوم السبت بإصابات مختلفة وكدمات في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات شرطة على طريق مطار أسيوط الدولي ؛ بسبب السرعة الزائدة والعواصف الترابية.

وكان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة 9 أفراد شرطة بينهم ضباط بكسور وجروح وكدمات مختلفة في حادث التصادم حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشرطة.

وقد تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.