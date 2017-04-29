 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 01:59 مساءً
روابط سريعة
الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لازدواج طريق "الخارجة - أسيوط"
طرق
طرق

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لازدواج طريق "الخارجة - أسيوط"

السبت، 29 ابريل 2017 01:59 م
وكالات

أنهت الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد اليوم /السبت/ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق (الخارجة - أسيوط) بطول 8 كيلو مترات.
وقال وكيل وزارة النقل بالمحافظة المهندس محسن زهران “إن المرحلة الأولى تضمنت رصف مسافة 8 كيلومترات حتى مدخل قرية الشركة 8 شمال واحة الخارجة من إجمالي 30 كيلومترا مخطط ازدواجهم بتكلفة 80 مليون جنيه”.

وأضاف أنه جاري الانتهاء من رصف الطبقة الأولى لطريق (الخارجة - باريس) بطول 50 كيلومترا، وجاري رصف الطبقة الثانية باعتمادات تصل إلى 80 مليون جنيه، إضافةً إلى استمرار رصف طريق (الداخلة - شرق العوينات) بطول 35 كيلومترا بتكلفة 60 مليون جنيه، والانتهاء من رصف 60% من الطريق.

وأشار إلى أنه جارى استكمال رصف طريق (باريس - شرق العوينات) بطول 42 كيلومترا بتكلفة 75 مليون جنيه، ورصف طريق (الفرافرة - عين دلة) بطول 90 كيلومترا، على أن تنتهي مشروعات رصف الطريقين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3