أنهت الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد اليوم /السبت/ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق (الخارجة - أسيوط) بطول 8 كيلو مترات.

وقال وكيل وزارة النقل بالمحافظة المهندس محسن زهران “إن المرحلة الأولى تضمنت رصف مسافة 8 كيلومترات حتى مدخل قرية الشركة 8 شمال واحة الخارجة من إجمالي 30 كيلومترا مخطط ازدواجهم بتكلفة 80 مليون جنيه”.

وأضاف أنه جاري الانتهاء من رصف الطبقة الأولى لطريق (الخارجة - باريس) بطول 50 كيلومترا، وجاري رصف الطبقة الثانية باعتمادات تصل إلى 80 مليون جنيه، إضافةً إلى استمرار رصف طريق (الداخلة - شرق العوينات) بطول 35 كيلومترا بتكلفة 60 مليون جنيه، والانتهاء من رصف 60% من الطريق.

وأشار إلى أنه جارى استكمال رصف طريق (باريس - شرق العوينات) بطول 42 كيلومترا بتكلفة 75 مليون جنيه، ورصف طريق (الفرافرة - عين دلة) بطول 90 كيلومترا، على أن تنتهي مشروعات رصف الطريقين خلال الأشهر القليلة المقبلة.