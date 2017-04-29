صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم السبت بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشهد غدا الأحد الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال وسيوجه كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر ؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

وقال وزير القوى العاملة ، إن الرئيس السيسي سيكرم خلال الاحتفال 10 من قدامي النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى وهم : محمد بهاء الدين محمد رضوان أخصائي شئون الأفراد بشركة أسمنت طره وصالح محمد صالح حمدان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد وإسماعيل إبراهيم فهمي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي ووزير القوي العاملة الأسبق والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد التعاوني العربي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وخالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما يمتد التكريم ليشمل أحمد يوسف عبدالله أحمد بشركة حلوان للمسبوكات/مصنع 9 الحربي وجلال أحمد حسنين محمد محروس نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بالشركة العامة للمعادن بالمعاش ومنى عبدالمعطي عبدالله نصار رئيس قسم الشئون الإدارية بالشركة المصرية للاتصالات وميلاد نجيب خلة جندي بالهيئة القومية للبريد واسم المرحوم السيد حلمي علي الشامي أمين عام النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر ويتسلم الوسام نجلة أحمد.

وأضاف سعفان : إن الرئيس سيكرم أيضا اثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما وهما : محمد السيد قنديل مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية وعصمت محمد بخيت شحاته ملاحظ حرفيين الحركة والنقل سابقا.

ومن المقرر أن يسلم رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي خلال الاحتفال درع الاتحاد إلى الرئيس السيسي تعبيرا عن دعم عمال مصر وقيادتهم له وهو على شكل نصف دائرة يضم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بصورة الرئيس..فيما يلقي بعد ذلك وزير القوى العاملة كلمة بهذه المناسبة يعلن فيها ما حققته الوزارة لاستقرار علاقات العمل وما تم إنجازه من مشروعات قوانين تخص العمل والعمال وتوفير فرص عمل بالداخل والخارج.

كما يلقي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كلمة عمال مصر يؤكد فيها وحدة صفوف العمال خلف قيادة الرئيس السيسي ، ويحدد القضايا المطلوب اتخاذ من جانب الحكومة.

وسوف يشهد الاحتفال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.