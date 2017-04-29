نشرت صفحة زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مصر، بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يُظهر طلب عدد من الشباب، الصلاة مع البابا في مقر سفارة الفاتيكان بحي الزمالك، مساء أمس.

واستجاب “فرنسيس” لمطلب الشباب وصلى معهم وباركهم.