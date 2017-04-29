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نائب: قانون التأمين الصحي على الفلاحين خطوة لتخفيف الأعباء عنه
مجلس النواب ـ مجلس الشعب

نائب: قانون التأمين الصحي على الفلاحين خطوة لتخفيف الأعباء عنه

السبت، 29 ابريل 2017 01:51 م

اعتبر الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، موافقة لجنة الصحة على مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين، اختراق حقيقي من جانب مجلس النواب للدفع في مجال الاهتمام بصحة الفلاح المصري وتخفيف الأعباء عنه.

وقال في بيان له اليوم، إن موافقة لجنة الصحة بالنواب سابقة لم تحدث من قبل للفلاحين، مشددا على أن الفلاح مواطن مصري أصيل ولا يعقل أن يبقى طيلة حياته خارج أي نطاق رسمي من الرعاية الصحية أو الحكومية.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين، والعاملين بالزراعة، المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وذلك بعد الخلاف الشديد بين “النواب” ووزارة الزراعة بسبب رفض الوزارة للقانون بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذه.

ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.

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