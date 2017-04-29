 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 02:13 مساءً
روابط سريعة
أول تصريح من عروسة القداس الإلهي
بابا الفاتيكان يبارك لعروسين

أول تصريح من عروسة القداس الإلهي

السبت، 29 ابريل 2017 01:42 م
متابعات

كشف المواطن “فانوس”، العريس الذي باركه بابا الفاتيكان، اليوم، خلال القداس الإلهي باستاد 30 يونيو، أن المباركة شرف كبير، وأن المسئولين في الكنيسة طلبوا منهم التواجد في القداس، وطلبوا منهم أن يكون الموضوع “سريًّا”.
وقال خلال لقاء خاص عبر فضائية “dmc”، اليوم السبت، إنهم استعدوا جيدًا، من أجل الظهور أمام بابا الفاتيكان.
في حين علقت العروسة قائلةً: “إحنا متجوزين من سنة ونص، بس الكنيسة طلبت يكون فيه اثنين متجوزين حديثًا يكونوا موجودين”، مضيفةً: “طلبنا من البابا يصلّي لينا”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3