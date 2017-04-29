كشف المواطن “فانوس”، العريس الذي باركه بابا الفاتيكان، اليوم، خلال القداس الإلهي باستاد 30 يونيو، أن المباركة شرف كبير، وأن المسئولين في الكنيسة طلبوا منهم التواجد في القداس، وطلبوا منهم أن يكون الموضوع “سريًّا”.

وقال خلال لقاء خاص عبر فضائية “dmc”، اليوم السبت، إنهم استعدوا جيدًا، من أجل الظهور أمام بابا الفاتيكان.

في حين علقت العروسة قائلةً: “إحنا متجوزين من سنة ونص، بس الكنيسة طلبت يكون فيه اثنين متجوزين حديثًا يكونوا موجودين”، مضيفةً: “طلبنا من البابا يصلّي لينا”.