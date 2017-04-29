الشلل الرعّاش يبدأ في الأمعاء وينتقل إلى الدماغالسبت، 29 ابريل 2017 01:41 م
اقترحت دراسة جديدة أن مرض باركنسون أو الشلل الرعّاش يبدأ في التطور داخل الأمعاء الدقيقة، ومنها يؤثّر على الجهاز العصبي وينتقل إلى الدماغ عبر العصب المبهم. ويمتد العصب المبهم من الدماغ إلى البطن، ويضبط عمل مجموعة من عمليات الجسم التي تتم دون وعي، مثل الهضم ومعدل ضربات القلب.
أُجريت الدراسة في معهد كارولنسكا للأبحاث بالسويد، ونُشرت في مجلة “نيورولجي”. واعتمدت أبحاثها على مقارنة بيانات 9430 شخصًا خضعوا لعمليات بسبب قرحة المعدة، و377200 شخصًا تم اختيارهم من السجلات الوطنية بالسويد بينهم 4829 مصابًا بمرض الشلل الرعّاش.
ووجدت نتائج الأبحاث أن عمليات القرحة التي تطلّبت استئصال جزء من العصب المبهم قد زادت من احتمال الإصابة بمرض الشلل الرعّاش.
وتبين أن من كان لديهم قرحة في المعدة كانوا أكثر عُرضة للإصابة بالشلل الرعّاش خلال السنوات الـ 5 السابقة لمشكلة القرحة.
ولايزال التفسير العلمي لتطوّر مرض الشلل الرعّاش غير متفق عليه، وتوجد أكثر من نظرية تقترح طريقة لتطوّره في الجسم، وتمتاز الدراسة السويدية بأنها كبيرة الحجم. ويعتقد العلماء أنه قد يكون هناك أكثر من طريقة لتطوّر مرض الشلل الرعّاش وتأثيره على الأعصاب.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
أعلنت وزارة البترول اليوم ، أن القطاع نجح في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال ...Fri, 28 Apr 2017 08:30:34 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية - محيط
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه…Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT