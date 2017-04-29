 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 02:07 مساءً
روابط سريعة
عقب زيارة «البابا فرنسيس».. مستشار بمجال «السياحة»: نسعى لتسويق «مسار العائلة المقدسة»
البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان
البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان

عقب زيارة «البابا فرنسيس».. مستشار بمجال «السياحة»: نسعى لتسويق «مسار العائلة المقدسة»

السبت، 29 ابريل 2017 02:07 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور عادل المصري المستشار السياحي ومدير عام العلاقات السياحية الدولية، أن وزارة السياحة ستبدأ التركيز على منتج “مسار العائلة المقدسة” عقب زيارة البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان”، مشيرا إلى أن “بابا الفاتيكان” قد أعلن خلال تصريحاته أنه “جاء إلى مصر للحج”.
وأوضح المصري من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم السبت، أن زيارة بابا الفاتيكان وإقامة “القداس الإلهي” يمنح مزيد من الثقة في المقصد السياحي المصري ، مؤكدا أن الوزارة بدأت توظيف هذا لتنشيط السياحة من خلال مكاتب  الوزارة بالخارج بشكل جيد.
وأعلن أنه قد تم إعداد برنامج جيد للوفد الإعلامي المرافق لبابا الفاتيكان لزيارة المقاصد السياحية المصرية، مضيفا أن الوزارة تسعى لتنشيط السياحة وتحسين الصورة الذهنية بشكل متوازي.
وكان البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” قد وصل مصر أمس الجمعة وألتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي كما ألتقى أيضا بعدد من القيادات الدينية من أبرزهم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
كما أقيم صباح اليوم السبت “القداس الإلهي” الذي ترأسه “بابا الفاتيكان” بـ”ستاد 30 يونيو” بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور أكثر من 25 ألف مسيحي “كاثوليكي”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3