أكد الدكتور عادل المصري المستشار السياحي ومدير عام العلاقات السياحية الدولية، أن وزارة السياحة ستبدأ التركيز على منتج “مسار العائلة المقدسة” عقب زيارة البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان”، مشيرا إلى أن “بابا الفاتيكان” قد أعلن خلال تصريحاته أنه “جاء إلى مصر للحج”.

وأوضح المصري من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم السبت، أن زيارة بابا الفاتيكان وإقامة “القداس الإلهي” يمنح مزيد من الثقة في المقصد السياحي المصري ، مؤكدا أن الوزارة بدأت توظيف هذا لتنشيط السياحة من خلال مكاتب الوزارة بالخارج بشكل جيد.

وأعلن أنه قد تم إعداد برنامج جيد للوفد الإعلامي المرافق لبابا الفاتيكان لزيارة المقاصد السياحية المصرية، مضيفا أن الوزارة تسعى لتنشيط السياحة وتحسين الصورة الذهنية بشكل متوازي.

وكان البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” قد وصل مصر أمس الجمعة وألتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي كما ألتقى أيضا بعدد من القيادات الدينية من أبرزهم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما أقيم صباح اليوم السبت “القداس الإلهي” الذي ترأسه “بابا الفاتيكان” بـ”ستاد 30 يونيو” بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور أكثر من 25 ألف مسيحي “كاثوليكي”.