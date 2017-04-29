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جيش الجزائر يداهم 13 مخبأً إرهابيًا قبل الانتخابات التشريعية
الجيش الجزائري

جيش الجزائر يداهم 13 مخبأً إرهابيًا قبل الانتخابات التشريعية

السبت، 29 ابريل 2017 01:53 م
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واصل الجيش الوطني الجزائري، تكثيف حملات البحث والتمشيط بولايات الدولة بحثان عن مخابئ الجماعات الإرهابية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم السبت، إنه تم ضبط 13 مخبأ للإرهابيين، عثر بداخلها على 93 قنبلة تقليدية الصنع، منها 40 قنبلة جاهزة للاستعمال ومواد متفجرة ومعدات تفجير، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية والألبسة والأفرشة.

وتشهد الجزائر الخميس المقبل الموافق 4 مايو انتخابات عامة تشريعية ومحلية، سيكون رهانها الأساسي، التأكيد على أهمية الاستقرار المؤسساتي في الدولة، وبدأت الجاليات الجزائرية بالخارج، اليوم السبت، عملية التصويت لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في إطار الانتخابات التشريعية 4 مايو2017.

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