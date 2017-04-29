قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفضل عدم السفر إلى مسقط رأسه نيويورك لكي يوفر أموال ميزانية الدولة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب ردا على سؤال حول ندرة سفره مؤخرًا إلى نيويورك:”أحب نيويورك كثيرا ولكن العودة إلى هناك” خلال شغل منصب رئيس الدولة “مكلفة للغاية”.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه يتعمد التقليل من السفر إلى نيويورك لأن تكلفة التوجه إلى هناك باهظة جدا – عند وصول رئيس الدولة إلى المدينة يجري إغلاق الكثير من الشوارع والساحات وهذا يتسبب بالمتاعب للمواطنين- وهو ترامب يعرف ذلك حق المعرفة ولا يرغب به.

وأشار ترامب إلى وجود الكثير من الأعمال والبزنس لديه في نيويورك ولذلك لا يرغب في أن يقول البعض إنه يتوجه إلى هناك بهدف المتعة أو لكسب المال. وقال:”لا أريد أن يعرفني الناس كرئيس يحب التسلية كثيرا وذلك لأني أعمل كثيرا فعلا”.

ومن المعروف أن ترامب تعرض للانتقاد بسبب إنفاقه من أموال الميزانية على الرحلات إلى ولاية فلوريدا حيث يحب التوجه إلى نادي ” مار- أ – لاغو” الذي يسميه “البيت الأبيض الشتوي”.

وتتعرض الإدارة الأمريكية كذلك للانتقاد لأن زوجته وابنه لم ينتقلا حتى الآن إلى البيت الأبيض في واشنطن “قررا البقاء في نيويورك حتى نهاية العام الدراسي”.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام تنفق مديرية الشرطة في نيويورك يوميا 127-146 ألف دولار على توفير الأمن لأسرة ترامب في المدينة.