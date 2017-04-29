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شاهد.. البابا فرانسيس وبطريرك الكاثوليك يتبادلان الهدايا التذكارية
بابا الفاتيكان يتناول من جسد المسيح ـ

شاهد.. البابا فرانسيس وبطريرك الكاثوليك يتبادلان الهدايا التذكارية

السبت، 29 ابريل 2017 01:42 م
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عقب القداس الإلهي.. تبادل كل من الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الهدايا التذكارية، عقب انتهاء القداس الإلهي.
حيث أهدى الأنبا إبراهيم لوحة للسيدة العذراء والمسيح للبابا فرانسيس، في حين أهداه البابا شعار الفاتيكان، وذلك عقب انتهاء القداس المقام على ستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، بحضور أكثر من 25 ألف قبطي مصري.

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