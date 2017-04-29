أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان لمصر، حيث إنه رجل السلام ويقوم برسالة سلام حقيقية، مشيدا بعمق واتزان وإنسانية كلمته التي ألقاها أمس في مشيخة الأزهر خلال مؤتمر السلام العالمي.

وقال جمعة، في مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، اليوم، السبت، إن مصر هي بلد السلام، مؤكدا سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه المسئولين لترسيخ أسس السلام.

وأوضح وزير الأوقاف أن بابا الفاتيكان يعرض لمصر مكانه في نشر ثقافه السلام تاريخًا وحضارة، مشددا على ضرورة استثمار لقاء الرئيس السيسي وبابا الفاتيكان لنشر ثقافة السلام، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تسعى لتحويل هذا اللقاء العالمي التاريخي إلى واقع.