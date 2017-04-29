غادة صقر: زيارة بابا الفاتيكان لمصر رسالة للعالم تؤكد استقرار مصرالسبت، 29 ابريل 2017 02:06 م
وصفت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لمصر بأنها “تاريخية” وستكون لها آثار إيجابية ومؤثرة فى إحلال السلام فى الوطن العربى والمنطقة وتشجيع الحوار والمصالحة مع العالم الإسلامي، ونبذ العنف والإرهاب، وستحبط كل مكائد الفتنة، إلى جانب أن خطاب “البابا الفاتيكان” أعطى درسًا للعالم كله فى السلام والمحبة.
وقالت “صقر”، فى بيان صحفى لها، إن زيارة بابا الفاتيكان بمثابة رسالة للعالم تؤكد مكانة مصر واستقرارها وأهميتها لكل دول العالم، وبالفعل هى رسالة سلام نابعة من قداسة البابا واستكمالا لتلاقى الأديان عقب زيارة فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا له، وهى فرصة كبيرة لكى يقول للعالم إن مصر بالفعل تتغير ومصر تسترد مكانتها التى حاول الكثيرون فى دول أوروبية وغير أوروبية انتزاعها عقب ثورة 30 يونيو.
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