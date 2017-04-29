انتهت أمس الجمعة بدار الأوبرا فى الدوحة فعاليات الدورة الثانية لجائزة كتارا لشاعر الرسول، بتتويج الفائزين الستة فى فئتى الشعر الفصيح والنبطى.

ففى فئة الشعر الفصيح حل السعودى عبد الله محمد عطا الله العنزى فى المركز الأول ونال جائزة قدرها مليون ريال قطرى (نحو 274 ألف دولار)، فى حين حل ثانيا السورى محمد أحمد دركوشى وحصل على 700 ألف ريال، يليه المصرى سمير مصطفى فراج الذى حصل على 400 ألف ريال.

أما فئة الشعر النبطى، فقد فاز السعودى فايز سرحان الثبيتى بالمركز الأول وحصل على جائزة قدرها مليون ريال، بينما حل مواطنه محمد عبد الهادى العتيبى ثانيا ونال جائزة قدرها 700 ألف ريال، وجاء فى المركز الثالث البحرينى عبد الله خالد سليمان بنى خالد وحصل على 400 ألف ريال.

وقد جرى تتويج الفائزين بحضور وزيرى الثقافة والأوقاف القطريين والعديد من المسئولين الحكوميين والدبلوماسيين.

وقال المدير العام للحى الثقافى فى قطر (كتارا) خالد بن إبراهيم السليطى، إن النسخة الثانية من الجائزة استقطبت اهتماما كبيرا من الشعراء.

أما رئيس لجنة تحكيم الشعر النبطى حمد محسن النعيمى فقال إن هذه الجائزة أفضل الجوائز باعتبار أن محورها خير البرية وسيد الخلق، وكل مشارك فيها فائز بشرف مدحه صلى الله عليه وسلم.

وكانت الدوحة قد شهدت الخميس الماضى اختتام مهرجان “حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم” الذى شاركت فيه نحو عشرين مؤسسة ومركزا.