انطلقت أمس الجمعة 28 ابريل، فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية وعرض حوار الطبول من أجل السلام وذلك في كرنفال فنى بدأ من أمام بنك الإسكندرية مروراً بكورنيش النيل وصولاً إلى ساحة أبو الحجاج حيث تقام العروض، وافتتح المهرجان محافظ الأقصر محمد بدر.

ويشارك في المهرجان نيجيريا والصين وروسيا وإندونيسيا وموريشيوس، ومن مصر فرقة الأقصر للفنون الشعبية، والأقصر للموسيقى، والغناء الشعبي، وفرق الفنون الشعبية لتوشكي، وقنا، وبورسعيد.

وحرص السائحون من البلدان المختلفة المتواجدين في الأقصر على حضور المهرجان ومشاهدة العروض الفنية المختلفة التي قدمتها الفرق الشعبية.