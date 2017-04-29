 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 12:39 مساءً
روابط سريعة
الجيش التركي يصفي 14 مسلحا كرديا شمالي العراق
الجيش التركي

الجيش التركي يصفي 14 مسلحا كرديا شمالي العراق

السبت، 29 ابريل 2017 12:38 م
متابعات

قال الجيش التركي، اليوم السبت، في بيان إنه قتل 14 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية بشمال العراق.

وأضاف أن 6 مسلحين قتلوا بمنطقة سينات-هفتان وقتل 8 في الريف المحيط ببلدة أديامان في ضربتين جويتين.

ولحزب العمال الكردستاني معسكرات في جبال شمال العراق قرب الحدود التركية، ويشن الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ 3 عقود.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3