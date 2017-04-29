قال الجيش التركي، اليوم السبت، في بيان إنه قتل 14 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية بشمال العراق.

وأضاف أن 6 مسلحين قتلوا بمنطقة سينات-هفتان وقتل 8 في الريف المحيط ببلدة أديامان في ضربتين جويتين.

ولحزب العمال الكردستاني معسكرات في جبال شمال العراق قرب الحدود التركية، ويشن الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ 3 عقود.