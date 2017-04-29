أطلق الأثري والكاتب سامح الزهار مؤسس مبادرة “مسرحنا” بالتعاون مع مكتبة المجاهد حسن طوبار بفرع ثقافة الدقهلية .

مبادرة “مسرحنا” تهدف لرفع الوعي الأثري والتاريخي لصغار السن بشكل مبتكر وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث يتم عمل مسرحية تاريخية للأطفال.

وبدأت الورشة أمس أول أيام عملها على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر والورشة مستمرة ومتاحة بالمجان للأطفال من سن 4 :17 سنة شرط الجدية والإلتزام.

والجدير بالذكر أن المبادرة قد قدمت من خلال مشروع “مسرحنا” عدداً من العروض المسرحية كان أشهرها “أرض الخلافة” و”باب نويل وصل”.