بدأت المعارضة الإيرانية في الخارج “مجاهدي خلق”، حملة ملصقات في الشارع الإيراني، تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 19 مايو المقبل.

ونددت “مجاهدي خلق” في ملصقات نشرتها بعدة مدن إيرانية بالمرشحين الأبرز في الانتخابات الرئاسية، الرئيس حسن روحاني، ومرشح المتشددين الأبرز إبراهيم رئيسي.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية بإيران في 19 مايو المقبل، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين أبرزهم حسن روحاني، وإبراهيم رئيسي.

ذكرت “مجاهدي خلق” أن هناك مخاوف من أجنحة الحكم في طهران من احتمال تكرار تظاهرات 2009، والتي عُرفت بالثورة الخضراء، مشيرة إلى أن وسائل إعلام النظام الإيراني تبرز تحذير المسئولين ورجال الدين بخصوص تكرار احتجاجات 2009 بما يهدد البنية الحاكمة للنظام.

يذكر أن “مجاهدي خلق” تشكل أهم تنظيم معارض للنظام الديني في إيران.