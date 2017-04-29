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السبت 29 ابريل 2017 12:38 مساءً
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محمد رمضان يعود لوحدات الصاعقة
محمد رمضان

محمد رمضان يعود لوحدات الصاعقة

السبت، 29 ابريل 2017 12:37 م

انتهت أجازة الفنان محمد رمضان، وعاد لصفوف الجيش ووحدته فى الصاعقة.
نشر  رمضان، صورة له خلال صفحته على “فيس بوك” وعلق عليها قائلاً: “صباح الانتماء لمصر، فى طريقى إلى عرين الأبطال، الجيش المصرى، الصاعقة المصرية”.

كان رمضان قد انتهى من تصوير بوسترات مسلسله الإذاعى الجديد “لاسحر ولا شعوذة”، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج حسين إبراهيم، ويشاركه فى البطولة الفنان عزت أبو عوف، وإنعام سالوسة، وأحمد فتحى.

محمد رمضان

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