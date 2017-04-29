القهوة على الطريقة الإيطالية تخفض فرص الإصابة بسرطان البروستاتاالسبت، 29 ابريل 2017 12:33 م
عزيزي الرجل.. تناولك لثلاثة أقداح من القهوة المعدة بالطريقة الإيطالية، ذات الضغط العالي وعلى درجة حرارة مرتفعة جدا من خلال مرشحات للقهوة، قد تقلل من مخاطر تعرضك لسرطان البروستاتا بنسبة قد تصل إلى 50%.
فقد أظهرت الدراسة - التي أجرتها “إدارة علم الأوبئة في إيطاليا، بالتعاون مع “المعهد الوطني الإيطالي للصحة” في روما، أن ثلاثة أقداح أو أكثر من القهوة يوميا، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو ما أكدته التجارب المختبرية التي أجريت على عدد من فئران التجارب.. وكانت الأبحاث قد أجريت على 7 آلاف رجل مقيمين في منطقة “موليس” بإيطاليا، على مدار نحو 4 سنوات.
وقال الباحث جورج بونيس في “المعهد الوطني الإيطالي للصحة”، إن تحاليل كشفت عادات استهلاك القهوة بالمشاركين في الدراسة، والتي تم مقارنتها مع حالات سرطان البروستاتا التي وقعت خلال فترة الدارسة، عن حدوث انخفاض ملموس في مخاطر الإصابة بلغت 55% للأشخاص الذين انتظموا في شرب ثلاثة أقداح من القهوة يوميا”.
كما أكدت النتائج المتوصل إليها - والتي نشرت في المجلة الدولية للسرطان - فعالية القهوة الكاملة الكافيين أو الخالية من الكافيين، قد خفضت من انتشار الخلايا السرطانية بشكل كبير.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
أعلنت وزارة البترول اليوم ، أن القطاع نجح في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال ...Fri, 28 Apr 2017 08:30:34 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية - محيط
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه…Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT