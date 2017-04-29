عزيزي الرجل.. تناولك لثلاثة أقداح من القهوة المعدة بالطريقة الإيطالية، ذات الضغط العالي وعلى درجة حرارة مرتفعة جدا من خلال مرشحات للقهوة، قد تقلل من مخاطر تعرضك لسرطان البروستاتا بنسبة قد تصل إلى 50%.

فقد أظهرت الدراسة - التي أجرتها “إدارة علم الأوبئة في إيطاليا، بالتعاون مع “المعهد الوطني الإيطالي للصحة” في روما، أن ثلاثة أقداح أو أكثر من القهوة يوميا، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو ما أكدته التجارب المختبرية التي أجريت على عدد من فئران التجارب.. وكانت الأبحاث قد أجريت على 7 آلاف رجل مقيمين في منطقة “موليس” بإيطاليا، على مدار نحو 4 سنوات.

وقال الباحث جورج بونيس في “المعهد الوطني الإيطالي للصحة”، إن تحاليل كشفت عادات استهلاك القهوة بالمشاركين في الدراسة، والتي تم مقارنتها مع حالات سرطان البروستاتا التي وقعت خلال فترة الدارسة، عن حدوث انخفاض ملموس في مخاطر الإصابة بلغت 55% للأشخاص الذين انتظموا في شرب ثلاثة أقداح من القهوة يوميا”.

كما أكدت النتائج المتوصل إليها - والتي نشرت في المجلة الدولية للسرطان - فعالية القهوة الكاملة الكافيين أو الخالية من الكافيين، قد خفضت من انتشار الخلايا السرطانية بشكل كبير.