إعلان جوائز مهرجان السويس الأول لمسرح الطفلالسبت، 29 ابريل 2017 12:33 م
أقيم حفل إعلان جوائز مهرجان السويس لمسرح الطفل دورة الفنان الراحل مسلم محـمدين الذى ترأسه محمد الجناينى وتولى أمانته غادة محفوظ وذلك على مسرح قصر ثقافة السويس بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ولاميس الشرنوبى مدير عام الإدارة العامة بثقافة الطفل.
بدأت الفعاليات بتقديم عروض فنية لفرقتى السويس رودى كيدز للفنون الشعبية وبورسعيد للفنون الشعبية، تلى ذلك أعلن محمد الجناينى نتيجة لجنة التحكيم المكونة من أمين مرعى وسعيد حجاج وشريف صلاح الدين ولميس الشرنوبى وكانت النتيجة كالتالى:
أولاً: جوائز لجنة التحكيم : المخرجة كريمة أحمد أبو حجيج عن أوبريت ” الليلة الكبيرة ” لمركز شباب فيصل ،و المخرجة غادة غريب محـمد عن عرض ” مصر عبر العصور ” لمدرسة حسين مؤنس الرسمية المتميزة للغات ، نرمين أشرف أحمد عن الغناء فى مسرحية “طموح جارية ” مدرسة نجيب محفوظ بطور سيناء ، ياسمين أحمد محـمد عن الغناء فى مسرحية “طموح جارية ” مدرسة نجيب محفوظ بطور سيناء ، مريم ناصر صابر عن الغناء فى عرض “قطعة سكر ” مدرسة الشهيدة شادية سلامة ـ السويس ، مصطفى طراد عن أشعار وألحان عرض “طموح جارية ” لمدرسة نجيب محفوظ بجنوب سيناء .
كما تم تكريم حسن الإمام عن تأليف و إخراج مسرحية “طموح جارية ” لمدرسة نجيب محفوظ بجنوب سيناء ، محـمد رشاد عن الألحان و الغناء لعرض “حلوة الحدوتة ” ـ السويس ، جائزة أفضل أداء جماعى عن عرض “الليلة الكبيرة ” لما حققه من أثر عام جيد ـ السويس .
ثانيا: جوائز التمثيل نساء : المركز الثالث مقرر بين كل من رحمة محمود حسن فى دور الحفيدة عن عرض “حلوة الحدوتة السويس” وحبيبة محسن أحمد عن دور حتشبسوت فى عرض “مصر عبر العصور” لمدرسة حسين مؤنس ـ، المركز الثانى مريم محمود عبد الله عن دور المؤلف فى مسرحية “الحكم قبل المداولة” مدرسة الشهيد أسامة الشربينى الإعدادية بنات بمحافظة بور سعيد ، المركز الأول مقرر بين كل من ندا زكريا فى دور دمنة عن عرض “حلوة الحدوتة” بمحافظة السويس ، سارة أحمد على عن دور شجرة الدر فى عرض “طموح جارية” مدرسة نجيب محفوظ بمحافظة جنوب سيناء.
ثالثا : جوائز التمثيل رجال : المركز الثالث، حيث حصل محـمد على رمضان فى دور الحكيم فى مسرحية “مصر عبر العصور” مدرسة حسين مؤنس بمحافظة السويس، وبولا إيهاب بشارة عن دور لويس التاسع عشر فى مسرحية “مصر عبر العصور” مدرسة حسين مؤنس بمحافظة السويس ، المركز الثانى مناصفة بين كل من أحمد خالد عن دور الأرنب فى مسرحية “حلوة الحدوتة” بمحافظة السويس، ومؤمن محـمد على فى أدوار مختلفة فى مسرحية “أوبريت الليلة الكبيرة” بمحافظة السويس ، المركز الأول مناصفة بين كل من ستيفن مينا إبراهيم عن دور نور فى مسرحية “مصر عبر العصور” مدرسة حسين مؤنس بمحافظة السويس، ومصطفى فتحى عن دور كليلة فى مسرحية “حلوة الحدوتة” بمحافظة السويس.
رابعا: الإخراج حصل المخرج أمير أحمد جائزة عن عرض مسرحية “حلوة الحدوتة ” بمحافظة السويس.
خامسا: العروض المسرحية : المركز الثالث مسرحية “طموح جارية” لمدرسة نجيب محفوظ بمحافظة جنوب سيناء ، المركز الثانى مسرحية “مصر عبر العصور” لمدرسة حسين مؤنس بمحافظة السويس ، المركز الأول مسرحية “حلوة الحدوتة” بمحافظة السويس .
والجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان تتكون من كلا من الفنان محمد الجنايني رئيسا للمهرجان، والفنان أحمد غريب مدير المهرجان، والفنان عادل أمين منسقا عاما، وغادة محفوظ أمين عام للمهرجان، ونهي فوزي للعلاقات العامة والاتصال، والفنان يوسف نور المتحدث الإعلامي للمهرجان والفنان عادل فاضل أمين التنظيم ومقرر اللجنة العلمية والفنان حسين شكشوك للجنه الفنية والتجهيزات، والفنان أحمد رضوان للاستقبال وعضوية كلا من الفنان ساهر محمد، والفنان أحمد حفنى، والفنان علي عرفة، والفنان محمد محسن .
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