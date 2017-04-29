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محافظ البحيرة: نقل طفلة التعذيب بدار للرعاية فور تماثلها للشفاء
المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة ‎

محافظ البحيرة: نقل طفلة التعذيب بدار للرعاية فور تماثلها للشفاء

السبت، 29 ابريل 2017 12:28 م
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قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة: إنه سوف يتم نقل الطفلة “حبيبة عيد”، ضحية التعذيب البشِع بكفر الدوار، لإحدى دُور الرعاية الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن، فور تمثالها للشفاء؛ حرصًا على حياتها مع تقديم كل أنواع الدعم المادى والمعنوى لها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائي، وبإشراف اللواء علاء الدين شوقي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، قبل قليل، من القبض على كل من المتهمين “أحمد.ع.ع،

سامي.ع.ع”؛ لاتهامهما بتعذيب نجلة خالتهم وتجريدها من ملابسها وحرقها.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار المستشار محمد عبدالسلام رئيس نيابة مركز كفر الدوار، بسرعة ضبط وإحضار أبناء المتهمة الرئيسية “سناء مرسى” خالة الطفلة حبيبة ضحية التعذيب، وهم كل من “أحمد.ع.ع” 26 سنة، و”سامى.ع.ع” 24 سنة، و”صباح.ع.ع”.

وكانت قرية كوم البركة، التابعة لمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قد شهدت أبشع جريمة تعذيب لطفلة على يد خالتها، وتجريدها من ملابسها وكيّها بالنيران واحتجازها بدورة مياه دون ملابس.

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