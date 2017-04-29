أعلنت سلطات مطار أبها (جنوب غرب السعودية) حالة الطوارئ بالمطار وإغلاق مدرج الطائرات، مساء الجمعة، إثر تعرض طائرة للانزلاق بالمطار.

وأوضحت هيئة الطيران المدني في السعودية في بيان: “أثناء هبوط رحلة طيران نسما رحلة رقم 154 الساعة الـ8:28 مساء الجمعة بمطار أبها تجاوزت الطائرة نهاية المدرج، وعليه أُعلنت حالة الطوارئ بالمطار، وباشرت الجهات المعنية الحادث بأسرع وقت، ولم ينتج عنه أي إصابات للركاب أو طاقم الطائرة”.

وأضافت في بيان نشرته في صفحتها على موقع تويتر إنه :تم مباشرة إجراءات سحب الطائرة، وأُعيدت لساحة وقوف الطائرات وتم إنزال الركاب، وأُعيد فتح المطار أمام الحركة الجوية المعتادة الساعة الـ9:30 مساء من اليوم ذاته”.

ووفقا للبيان فإن إغلاق المدرج أدى إلى تأخر بعض الرحلات بسبب إجراءات الصيانة والتأكد من جاهزية المدرج لاستئناف الرحلات.

وأكدت الهيئة أن مكتب تحقيقات الطيران سيباشر إجراء التحقيق لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث.