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السبت 29 ابريل 2017 12:32 مساءً
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الجيش الأمريكي ينشر أفراده على الحدود «التركية - السورية»
الحدود التركية السورية‎

الجيش الأمريكي ينشر أفراده على الحدود «التركية - السورية»

السبت، 29 ابريل 2017 12:32 م
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كشفت مصادر كردية أن الجيش الأمريكي أنزل قوات تابعة له على طول الحدود التركية مع سوريا.

وأشارت مصادر من وحدات “حماية الشغب” الكردية بحسب «سبوتينك»، إلى أن القوات الأمريكية التي تم نشرها على الحدود التركية السورية، ستكون بمثابة حاجز بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد.

وتابعت المصادر قائلة: “لقد بحثنا مع الولايات المتحدة عن التحركات اللازمة، لمنع الجيش التركي من شن هجمات ضدنا، وأبلغنا الولايات المتحدة، إنه إذا ما هاجمت تركيا قواتنا مرة أخرى، فسننسحب من عملية تحرير الرقة، وإعادة قواتنا إلى الحدود”.

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