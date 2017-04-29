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400 مليون إسترليني ميزانية مانشستر يونايتد لصفقات الصيف
مانشستر يونايتد

400 مليون إسترليني ميزانية مانشستر يونايتد لصفقات الصيف

السبت، 29 ابريل 2017 12:28 م
متابعات

رصدت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي 400 مليون جنيه إسترليني من أجل تعاقدات الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نهاية الموسم الجاري.

وقالت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية إن إدارة النادي تسعي لتدعيم صفوف الفريق بقوة من أجل استعادة لقب الدوري الإنجليزي والمنافسة على دوري أبطال أوروبا.

ويستعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد لتحديد الأسماء التي يرغب في التعاقد معها الموسم المقبل من أجل بدء التفاوض معها.

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