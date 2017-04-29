رصدت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي 400 مليون جنيه إسترليني من أجل تعاقدات الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نهاية الموسم الجاري.

وقالت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية إن إدارة النادي تسعي لتدعيم صفوف الفريق بقوة من أجل استعادة لقب الدوري الإنجليزي والمنافسة على دوري أبطال أوروبا.

ويستعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد لتحديد الأسماء التي يرغب في التعاقد معها الموسم المقبل من أجل بدء التفاوض معها.