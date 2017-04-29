أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق”، لجلسة 2 مايو لتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم “الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود”.