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بالفيديو.. بابا الفاتيكان يبارك إحدى المريضات أثناء القداس
بابا الفاتيكان ، القداس الالهي

بالفيديو.. بابا الفاتيكان يبارك إحدى المريضات أثناء القداس

السبت، 29 ابريل 2017 12:04 م

بارك فرنسيس، بابا الفاتيكان، إحدى الفتيات المريضات، أثناء تقديم القرابين بعد أدائه العظة وقداس الصلاة، في استاد الدفاع الجوي، صباح اليوم السبت.
كان “فرنسيس” قد وصل إلى استاد الدفاع الجوي، منذ قليل، لترؤس القداس الإلهي، بحضور أكثر من 25 ألف قبطي مصري.
تأتي إقامة القداس ضمن برنامج الزيارة الرسمية للبابا إلى مصر؛ بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، وتعد الأولى لبابا روما منذ عام 2000 بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني.

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