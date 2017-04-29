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"الزراعة" : طرح 10 آلاف فدان ببئر العبد للبيع في المزاد العلني غداً الأحد
وزير الزراعةعبد المنعم البنا
وزير الزراعةعبد المنعم البنا

"الزراعة" : طرح 10 آلاف فدان ببئر العبد للبيع في المزاد العلني غداً الأحد

السبت، 29 ابريل 2017 12:04 م
وكالات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن طرح 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد للبيع بالمزاد العلني، بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المساحة المطروحة للبيع في المزاد العلني، المقرر عقده ظهر غدًا، الأحد، بقاعة المتحف الزراعي، منها مساحة 2500 فدان سيتم بيعها في مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، بينما باقي المساحة والبالغة 7500 فدان مفتوح المزاد فيها لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن توجهات وحرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر، لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة في سيناء، وضمان الاستقرار لأبنائها، وتلبية مطالبهم، وإزالة كل معوقات التنمية الزراعية بها.

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