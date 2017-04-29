تسعى الشرطة وسكان مدينة وينسبورو في ولاية فرجينيا الأميركية إلى معرفة السبب وراء خطف قطط منزلية ومن ثم إعادتها بعد حلق الجزء السفلي من جسمها.

وقال ضابط الشرطة كيلي ولكر،الجمعة، إنه منذ ديسمبر ظهرت سبع قطط فجأة في منازلها وهي حليقة البطن والفخذين والأرجل.

ونقلت -رويترز- عن ولكر: “الحلاقة تبدو شبه جراحية”، مضيفا أن أيا من القطط لم تتعرض للأذى، لكنها “بدت أقل حركة” بعد الحلاقة.

وعلق في المدينة التي يسكنها 21 ألف نسمة وتقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة الأميركية واشنطن ملصق كتب عليه “قطط حليقة!!؟؟”.

وقال ولكر إن القطط لها أصحاب يعتنون بها وليست قططا ضآلة أو متوحشة.