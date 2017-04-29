 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 12:40 مساءً
روابط سريعة
قطط "حليقة" تثير حيرة الشرطة الأمريكية !
الشرطة الامريكية

قطط "حليقة" تثير حيرة الشرطة الأمريكية !

السبت، 29 ابريل 2017 12:39 م
وكالات

تسعى الشرطة وسكان مدينة وينسبورو في ولاية فرجينيا الأميركية إلى معرفة السبب وراء خطف قطط منزلية ومن ثم إعادتها بعد حلق الجزء السفلي من جسمها.

وقال ضابط الشرطة كيلي ولكر،الجمعة، إنه منذ ديسمبر ظهرت سبع قطط فجأة في منازلها وهي حليقة البطن والفخذين والأرجل.

ونقلت -رويترز- عن ولكر: “الحلاقة تبدو شبه جراحية”، مضيفا أن أيا من القطط لم تتعرض للأذى، لكنها “بدت أقل حركة” بعد الحلاقة.

وعلق في المدينة التي يسكنها 21 ألف نسمة وتقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة الأميركية واشنطن ملصق كتب عليه “قطط حليقة!!؟؟”.

وقال ولكر إن القطط لها أصحاب يعتنون بها وليست قططا ضآلة أو متوحشة.

الشرطة الامريكية

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3