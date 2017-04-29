 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 11:08 صباحاً
روابط سريعة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الهايكستب
تصادم سيارة بتوكتوك

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الهايكستب

السبت، 29 ابريل 2017 11:07 ص
متابعات

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فان واصطدام أخرى بها أعلى مسطح كوبرى الهايكستب فى الاتجاه إلى طريق الإسماعيلية، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبرى الهايكستب بوجود حادث تصادم، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بانتقال رجال المرور وبصحبتهم ونش لرفع آثار الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة “فان” واصطدام أخرى بها وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3