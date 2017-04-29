أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فان واصطدام أخرى بها أعلى مسطح كوبرى الهايكستب فى الاتجاه إلى طريق الإسماعيلية، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبرى الهايكستب بوجود حادث تصادم، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بانتقال رجال المرور وبصحبتهم ونش لرفع آثار الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة “فان” واصطدام أخرى بها وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.