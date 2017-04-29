القوات المسلحة توافق على استزراع أسماك "الباسا" بمشروع بركة غليون بكفر الشيخالسبت، 29 ابريل 2017 11:00 ص
قال الإعلامي محمد غانم، إن القوات المسلحة وافقت على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ تجربة مشروع تفريخ أسماك «الباسا» ضمن مشروعاتها، بهدف النهوض بالثروة السمكية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، مشيرًا إلى أن اللواء حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للاستزراع السمكي وافق على تفريخها واستزراعها بأحواض مشروع «بركة غليون» العملاق بكفر الشيخ، وذلك في استجابة سريعة للتقرير الذي بثه البرنامج الأسبوع الماضي حول نجاح تجربة أسماك الباسا في مصر.
وأضاف مقدم برنامج “الجدعان” المُذاع على قناة “القاهرة والناس2” خلال اصطحابه للواء طارق عيسى رئيس مشروع بركة غليون، والدكتور محمد الجزار مستشار وزارة الدفاع للثروة السمكية لجوله إلى مفرخ أسماك الباسا بمنطقة أبوتلات بمحافظة الإسكندرية، أن إشراف القوات المسلحة على مشروع التفريخ سيحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال الفترة القادمة، لإن أسماك الباسا تنتج نحو 35 طن للفدان في الدورة الواحدة ومدتها 6 أشهر وهو ما يمثل إنتاجًا ضخمًا يحتاج للمساندة.
من جانبه قال الدكتور محمد الجزار، مستشار وزارة الدفاع للثروة السمكية، إن ما حققه المهندس هشام محمد صاحب فكرة مشروع تفريخ أسماك «الباسا» في مصر بمثابة إنجاز كبير يستحق كافة وسائل الدعم، مؤكدًا أن القوات المسلحة جاهزة لتقديم كافة الإمكانيات لدعم صاحب المشروع، وتنفيذه داخل مشروع «بركة غليون»، من أجل استكمال أبحاثه والتوسع في مشروعه.
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