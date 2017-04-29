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تأجيل النطق بالحكم على وجدي غنيم في "الخلية" إلى جلسة يوم غد
وجدي غنيم

تأجيل النطق بالحكم على وجدي غنيم في "الخلية" إلى جلسة يوم غد

السبت، 29 ابريل 2017 10:57 ص
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أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بتأجيل النطق بالحكم على الداعية وجدي غنيم واثنين آخرين، في القضية التي اشتهرت باسم “خلية وجدي غنيم”، والمتهمين فيها بالتحريض على العنف وقلب نظام الحكم، لجلسة الغد لدواع أمنية.

وأرسلت المحكمة أوراق غنيم واثنين آخرين في مطلع شهر أبريل الجاري؛ لإبداء الرأي في إعدامهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت النيابة لهم تهم إنشاء وتأسيس جماعة وتولى المتهم وجدي غنيم زعامتها، تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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