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وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان يشيد بحوار السيسي في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية
السيسي في مبادرة اسأل الرئيس‎

وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان يشيد بحوار السيسي في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

السبت، 29 ابريل 2017 11:01 ص

أشاد النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بحوار الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث في هذا المؤتمر بكل صراحه كعادته مع الشباب الواعد الذي حصل على فرصته في الحوار مع الرئيس.

وأضاف في بيان صحفي له أن الرئيس السيسي تحدث في هذا المؤتمر عن الزراعة والإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أننا كنا نتمنى من المسئولين عن الزراعة أن ينفذوا ما يتحدثون عنه في برامجهم على أرض الواقع.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، ماذا أعدت وزارة الزراعة لزراعة حوالى مليون ونصف فدان ذرة صفراء؟، وماذا عن زراعة فول الصويا؟ وماذا قدمت الوزارة للمزارعين وخاصه زراعه الذرة الصفراء من إرشادات وتوعية؟ وهل تم إعلان الأسعار عن الذرة الصفراء وتشجيع المزارعين لزراعتها؟ وأين الندوات التي أقيمت لتوعية وإرشاد المزارعين؟.

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