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البابا تواضروس يغادر مطار القاهرة متوجها إلى إيطاليا
البابا تواضروس

البابا تواضروس يغادر مطار القاهرة متوجها إلى إيطاليا

السبت، 29 ابريل 2017 10:53 ص
وكالات

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، متوجها إلى إيطاليا تزامنا مع زيارة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان للقاهرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إنه تم استقبال بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بصالة كبار الزوار تمهيدا لإنهاء إجراءات سفره متوجها إلى إيطاليا.

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