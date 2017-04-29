غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، متوجها إلى إيطاليا تزامنا مع زيارة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان للقاهرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إنه تم استقبال بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بصالة كبار الزوار تمهيدا لإنهاء إجراءات سفره متوجها إلى إيطاليا.