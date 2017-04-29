سحر نصر تبحث مع ائتلاف «خليجيون في حب مصر» زيادة الاستثماراتالسبت، 29 ابريل 2017 10:58 ص
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد من ائتلاف “خليجيون في حب مصر” برئاسة يوسف العميري، رئيس مجلس إدارة الائتلاف، وذلك بمقر الوزارة في شارع عدلي.
وبحث الجانبان، ضخ استثمارات خليجية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، وأبدى يوسف العميري، رئيس مجلس إدارة ائتلاف “خليجيون في حب مصر”، رغبة الائتلاف في إقامة العديد من المشروعات في خلال الفترة المقبلة.
وأكدت سحر، أن مصر سوق مفتوحة للمستثمرين العرب من كل أنحاء الخليج، مشيدة بحرص الأشقاء العرب على ضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيرة إلى أن الاستثمار والتنمية هي أفضل طريق لتقدم الشعوب العربية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليًا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض أمام مجلس النواب، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وأعرب “العميري” عن فخره وسعادته بكون “خليجيون في حب مصر” أول كيان خليجي مصري، لتعزيز العلاقات بين الجانبين، يضم في عضويته مجموعة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، الذين أخذوا على عاتقهم كل الحب والوفاء لحكومة وشعب مصر، في مبادرة فريدة من نوعها لإنشاء هذا الكيان، الذي يتضمن مجموعة من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال، الذين ينشطون ويتميزون في مجالات متنوعة من الاقتصاد والإعلام والثقافة والسياحة وغيرها.
وأوضح العميري أن الأنشطة تشمل المساهمة في توجيه المستثمرين الخليجيين نحو استثمار إستراتيجي واعد في مصر، من ضمن مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشروعه القومي لمصر المستقبل.
وأشار إلى أن “خليجيون في حب مصر” تسعى لتوفير مناخ اقتصادي، وثقافي، وإعلامي، وفني، واجتماعي، يخدم كل مجالات التعاون بين مصر والخليج العربي ومصر، مؤكدا على أنه آن الأوان أن تستغل الثروات العربية في بناء الأوطان العربية وعلى رأسها مصر.
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