ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن منظمة اليونسكو ستصوت على طلب الفلسطينيين بأن إسرائيل لا تتمتع بالسيادة في القدس بعد غد الاثنين، عشية يوم الاستقلال في إسرائيل،لافتة إلى أن اليونسكو أقدمت على عدة قرارات استثنائية في ميولها المعادية لإسرائيل، لكن مشروع القرار الجديد سيتفوق على الجميع.

وكتب في مشروع القرار أن “كل نشاط تقوم به إسرائيل، القوة المحتلة، لفرض قوانينها وسلطتها في القدس، يعتبر غير قانوني وغير ساري المفعول”، كما يطلب القرار المصادقة على قرارات سابقة ضد إسرائيل في موضوع القدس.

وأوضحت الصحيفة أنه في البند السادس، مثلا، يدعو مشروع القرار إلى الاعتراف بكل القرارات الـ18 التي تم اتخاذها في السابق ضد إسرائيل، خاصة القرار الذي يحدد بأن الحرم القدسي هو مكان مقدس للمسلمين دون الإشارة إلى قدسيته لليهود، كما يتضمن المطالبة بالإعلان عن قبور الآباء في الخليل وقبر راحيل في بيت لحم، بأنها أماكن مقدسة للمسلمين فقط.

ويعمل سفير إسرائيل لدى اليونسكو كرمل شاما هكوهين، على تفكيك التحالف الذي عمل معه الطرف الفلسطيني من أجل تمرير القرار.

وقال مصدر سياسي للصحيفة، إن “اللجنة الإدارية في اليونسكو ترفض وقف التسييس الذي يدهور مكانة المنظمة خلافا لتوصية الأمينة العامة لليونسكو، والوعود والتصريحات التي صدرت عن قادة مختلفين في السنة الأخيرة، تعود المنظمة إلى القرارات السياسية المعادية لإسرائيل والتي تقوض كل عمل تقوم به إسرائيل في القدس، وتتبنى القرارات السابقة التي تنكرت للارتباط اليهودي بالمدينة، وتكرر الشجب السياسي لإسرائيل في موضوع غزة وإسرائيل تتوقع من الدول الأعضاء في المنظمة التصويت ضد القرار العبثي”.