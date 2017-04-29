أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة نفق الأزهر بوسط البلد، عقب حادث انقلاب دراجة نارية أسفر عن مصرع شخص، مما أدى إلى تواجد كثافات مرورية عالية، أمام القادم من ميدان الأوبرا وحتى صلاح سالم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من النجدة، بانقلاب دراجة نارية داخل النفق ووجود متوفٍ، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بانتقال رجال المرور، وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية داخل النفق، مما أدى لمصرع سائقها، وقام رجال المرور بإغلاق النفق لحين نقل الجثة، ورفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.